В украинской делегации рассказали о планах Трампа посетить Киев

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и ряд американских конгрессменов планируют приехать на Украину. Об этом заявил член делегации Киева на переговорах с Россией, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает РИА Новости в воскресенье, 6 марта.

Ранее политик обвинил в эскалации на Украине НАТО, западные страны и нынешнего американского лидера Джо Байдена.

По мнению Трампа, на Украине «не должно быть войны». Кроме того, НАТО, Байден и западные страны поставили Европу, США и остальной мир в зависимое положение от российской нефти, добавил американский политик.

До этого экс-президент США подчеркивал, что российский лидер Владимир Путин обыграл Джо Байдена в ситуации вокруг Украины. По словам экс-главы Белого дома, дело не только в том, что Владимир Путин умен, а в том, что «лидеры США так глупы».