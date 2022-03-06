Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В украинской делегации рассказали о планах Трампа посетить Киев

Давид Арахамия заявил, что экс-президент США и конгрессмены планируют приехать на Украину

Фото: Octavio Jones / Reuters

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и ряд американских конгрессменов планируют приехать на Украину. Об этом заявил член делегации Киева на переговорах с Россией, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает РИА Новости в воскресенье, 6 марта.

Ранее политик обвинил в эскалации на Украине НАТО, западные страны и нынешнего американского лидера Джо Байдена.

По мнению Трампа, на Украине «не должно быть войны». Кроме того, НАТО, Байден и западные страны поставили Европу, США и остальной мир в зависимое положение от российской нефти, добавил американский политик.

До этого экс-президент США подчеркивал, что российский лидер Владимир Путин обыграл Джо Байдена в ситуации вокруг Украины. По словам экс-главы Белого дома, дело не только в том, что Владимир Путин умен, а в том, что «лидеры США так глупы».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Кадыров предложил Зеленскому сделку
Секс-символ MMA перейдет в рестлинг
В ДНР назвали число сложивших оружие украинских военных
В ДНР сообщили о расстреле националистами колонны беженцев из Мариуполя
Кинологи дали инструкцию по определению плохого самочувствия собаки
Глава UFC прокомментировал ситуацию с поединком Волкова в Лондоне
Блинкен прокомментировал возможность запрета поставок нефти из России
На Украине обратились к «Большой семерке» из-за России и Белоруссии
В Минспорта выступили за диалог с международными организациями
Минобороны раскрыло данные о военно-биологической программе Украины и США
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.