Трамп рассказал об обыгравшем Байдена Путине

Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что президент России Владимир Путин обыграл нынешнего американского лидера Джо Байдена в ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил, выступая на Конференции консервативных кругов США, передает ТАСС.

По словам экс-главы Белого дома, российский лидер оказался мудрее американского руководства. При этом Трамп подчеркнул, что дело не только в том, что Владимир Путин умен, а в том, что «лидеры США так глупы».

Кроме того, Трамп заявил, что конфликта вокруг Украины удалось бы избежать, если бы он остался на должности главы государства.

Ранее Дональд Трамп пожаловался, что «Путин играет с Байденом, как на барабане». Он отметил, что происходящее «неприятно наблюдать».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.