Трамп пожаловался на игры Путина с Байденом

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин «играет» с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Путин играет с Байденом, как на барабане. Неприятно наблюдать», — пожаловался Трамп.

Ранее экс-президент США назвал гениальным решением признание Путиным независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Миллиардер отметил, что российский лидер «намерен войти (на территорию республик) и быть там миротворцем».

Трамп также заявил, что не допустил бы эскалации конфликта вокруг Украины. Он не увидел оснований для нынешнего развития ситуации вокруг Украины и отметил, что для эскалации напряженности не было никаких причин.