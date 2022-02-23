Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Трамп пожаловался на игры Путина с Байденом

Экс-президент США Трамп заявил, что Владимир Путин играет с Джо Байденом

Фото: Octavio Jones / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин «играет» с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Путин играет с Байденом, как на барабане. Неприятно наблюдать», — пожаловался Трамп.

Ранее экс-президент США назвал гениальным решением признание Путиным независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Миллиардер отметил, что российский лидер «намерен войти (на территорию республик) и быть там миротворцем».

Трамп также заявил, что не допустил бы эскалации конфликта вокруг Украины. Он не увидел оснований для нынешнего развития ситуации вокруг Украины и отметил, что для эскалации напряженности не было никаких причин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
ЕС принял санкции против России
Россиянка заметила гигантского таракана в престижном московском ресторане
США приготовили санкции для оператора «Северного потока-2»
На Украине заявили об отсутствии планов по созданию ядерного оружия
Курс гривны опустился до семилетнего минимума
У 20-летнего российского хоккеиста обнаружили опухоль мозга
В ООН заявили о несоответствии признания ДНР и ЛНР уставу организации
Трамп пожаловался на игры Путина с Байденом
Милонов призвал похоронить Ленина и сравнил его с занозой в сердце Москвы
Курс доллара превысил 81 рубль
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.