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Трамп счел признание Путиным ДНР и ЛНР гениальным решением

Бывший президент США Дональд Трамп назвал решение Путина о признании ЛНР и ДНР гениальным

Фото: Shutterstock

Бывший президент США Дональд Трамп оценил принятое российским президентом Владимиром Путиным решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как уточняет РИА Новости, своим мнением он поделился в эфире радиостанции iHeart.

Экс-глава Белого дома посчитал, что со стороны российских властей это был гениальный жест. «Путин объявил большую часть Украины независимой. Это прекрасно», — заявил он.

Миллиардер отметил, что российский лидер «намерен войти (на территорию республик) и быть там миротворцем». «Это самые сильные миротворческие силы...Мы могли бы использовать что-то подобное на наших южных границах», — добавил он, назвав Путина смекалистым.

Ранее Трамп заявил, что не допустил бы эскалации конфликта вокруг Украины. Он также не увидел оснований для нынешнего развития ситуации вокруг Украины и отметил, что для эскалации напряженности не было никаких причин.

На эти слова незамедлительно отреагировали в Вашингтоне: официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США отказываются слушать советы бывшего президента Дональда Трампа, который «восхваляет» российского лидера Владимира Путина.

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Варвара Кошечкина
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