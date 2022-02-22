Трамп не увидел причин для эскалации конфликта вокруг Украины

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не допустил бы эскалации конфликта вокруг Украины. Заявление бывшего американского лидера распространила его пресс-служба, сообщает ТАСС.

По мнению Трампа, если бы он занимал высший пост вместо Джо Байдена, Россия не пошла бы на признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) независимыми государствами. Также Трамп не увидел оснований для нынешнего развития ситуации вокруг Украины. Он отметил, что для эскалации напряженности «не было никаких причин».

«Я очень хорошо знаю [президента России] Владимира Путина, и он не делал бы того, что делает сейчас, при администрации Трампа», — сказал он.

По мнению республиканца, при администрации Байдена Россия стала намного богаче, а цены на российскую нефть выросли вдвое. При этом, подчеркнул он, в скором времени, возможно, стоимость топлива вырастет в три-четыре раза, что приведет к большему обогащению России.

В своем заявлении Трамп раскритиковал действия нынешних американских властей и заявил, что при Байдене США потеряли энергетическую независимость, которой сумела добиться администрация Трампа.

Кроме того, экс-президент указал на незначительность санкций в отношении России на фоне ситуации вокруг Украины.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) независимыми государствами. По словам российского лидера, данное решение было принято в связи с тем, что Киев «пытается вновь организовать в Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах». Сразу вслед за этим о срочной подготовке санкций объявил Евросоюз, Великобритания и США.

В Вашингтоне помимо запрета на инвестиции в ДНР и ЛНР ограничили экспорт, реэкспорт, продажу или поставки из США или гражданами США любых товаров, услуг или технологий в указанные территории. Великобритания объявила о персональных санкциях в отношении российских бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов, а также санкциях в отношении банка «Россия», Промсвязьбанка, Индустриального сберегательного банка, Генбанка и Черноморского банка развития и реконструкции.