Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США отказываются слушать советы бывшего президента Дональда Трампа, который «восхваляет» российского лидера Владимира Путина. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы стараемся не принимать советов ни от кого, кто восхваляет Путина и его военную стратегию», — подчеркнула пресс-секретарь американской администрации.

Псаки также ответила на вопрос, могут ли заявления Трампа повлиять на позицию республиканцев в Конгрессе относительно ситуации на Украине. Она указала, что решения об оценках следует оставить на усмотрение членов Республиканской партии.

Ранее Трамп заявил, что если бы он занимал высший пост вместо Джо Байдена, Россия не пошла бы на признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) независимыми государствами. Также Трамп не увидел оснований для нынешнего развития ситуации вокруг Украины. Он отметил, что для эскалации напряженности «не было никаких причин».

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.