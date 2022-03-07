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Anex Tour приостановил зарубежные перевозки

Ростуризм сообщил о приостановке Anex Tour перевозок по зарубежным направлениям

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Туристический оператор Anex Tour приостановил зарубежные перевозки. Об этом сообщила в своем официальном Telegram-канале руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«По рекомендации Росавиации Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолетов», — говорится в сообщении.

Она отметила, что рейсы туроператора по возвращению в Россию продолжатся, а желающие смогут вернуться домой. Кроме того, Догузова призвала всех туристов оставаться на связи с представителями туроператора.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заверил, что резкого повышения стоимости организованных путешествий по России в ближайшее время не предвидится.

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Никита Абрамов
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