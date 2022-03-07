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В Госдуме призвали увеличить стоимость рабочего часа в России

Депутат Госдумы Кирьянов стремится добиться увеличения стоимости рабочего часа в России

Фото: Pixabay

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов выступил с призывом увеличить в России стоимости рабочего часа. Об этом сообщает Ura.ru.

«У нас есть проект по повышению производительности труда, мы стремимся к тому, чтобы человек в режиме 40-часовой рабочей недели, пятидневки, получал достаточный доход. Мы должны стремиться к тому, чтобы наш условный человеко-час стоил как можно больше», — заявил депутат.

Он отметил, что страна не сможет перенять опыт Китая, в котором действует система шестидневной рабочей недели. Политик рассказал, что пытается добиться повышения производительности труда за счет увеличения его оплаты. По его словам, в кодекс о труде были внесены определенные поправки, связанные с удаленным доступом, чтобы ограничить труд работника в вечернее и ночное время.

«Для нас важнее труд самозанятого, который ничем не регламентируется в плане времени. Это образ труда ответственного человека, который понимает свою квалификацию, кормит себя и свою семью и стремится к развитию, а не люди, которые являются винтиками производственного процесса», — подытожил Кирьянов.

Ранее Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил о повышении заработной платы работающим пенсионерам в 2022 году. Кроме того, он напомнил, что в 2022 году сотрудники пенсионного возраста смогут быстрее получать налоговые вычеты и оформлять больничные листы.

Марина Совина
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