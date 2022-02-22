Экономист рассказал о повышении зарплаты работающим пенсионерам

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил о повышении заработной платы работающим пенсионерам в 2022 году. Слова специалиста передает агентство «Прайм».

«Одно нововведение связано с установлением МРОТ на уровне 13890 рублей. Автоматически вырастет зарплата пенсионеров, если она не достигает МРОТ», — заявил Гиринский.

Кроме того, экономист напомнил, что в 2022 году сотрудники пенсионного возраста смогут быстрее получать налоговые вычеты и оформлять больничные листы.

Ранее на сайте Пенсионного фонда России (ПФР) сообщалось, что неработающие пенсионеры с 3 февраля начали получать выплаты, проиндексированные на 8,6 процента. Вместе с пенсией за февраль граждан ждет и доплата за январь с учетом повышения индексации с уровня в 5,9 процента. Через почту, банки и другие организации, доставляющие пенсии, выплаты можно получать с 3-го по 25-е число.