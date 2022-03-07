В России приостановили недискриминационный доступ к железным дорогам и портам

В России отменили до 1 июля недискриминационный доступ к железным дорогам и части портов. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что действие правил недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре и части морских портов России приостановили.

Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, распоряжение актуально до 1 июля 2022 года. Постановление было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в понедельник, 7 марта.

Ранее в кабинете министров сообщили, что правительство России возобновляет программу господдержки системообразующих организаций, действовавшую в 2020 году в качестве антикризисной меры. Документ стал частью пакета мер, предложенных правительством для поддержки российской экономики в условиях внешних санкций.