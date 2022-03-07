В МИД России отреагировали на решение Германии поставлять оружие на Украину

Москва разочарована решением Германии поставлять оружие Украине и опасается, что оно может попасть в руки террористов и мародеров. Об этом заявил РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

«Глубоко разочарованы тем, что правительство ФРГ в нарушение собственного национального законодательства и юридических ограничений на уровне ЕС отошло от ранее проводившегося им сбалансированного курса в этом вопросе, что было обусловлено в том числе соображениями исторической ответственности со стороны ФРГ по отношению к народам бывшего СССР», — сказал он.

Тяпкин также заявил, что МИД обеспокоен фактом, что поставленное окружение может стать добычей террористов и мародеров.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что решение Берлина об отправке оружия Украине было правильным. Он объяснил, что Германия приняла его «в связи с нападением на Украину».