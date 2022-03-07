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Samsung откажется от бесплатной зарядки для всех смартфонов

Источники сообщили, что Samsung откажется от бесплатных зарядников для всех смартфонов

Фото: Shutterstock

Samsung намерена перестать комплектовать все свои смартфоны бесплатными зарядными устройствами. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты ссылаются на сообщения в Twitter, согласно которым корейская компания перестанет комплектовать все свои телефоны зарядными аксессуарами. По словам источника, Samsung уже предупредила европейских ретейлеров о том, что в комплекте с новыми смартфонами не окажется зарядного адаптера.

Samsung около года назад отказалась от бесплатных зарядников для своих флагманских смартфонов, однако аксессуары присутствовали в коробках с субфлагманами и прочими недорогими моделями. Инсайдер рассказал, что первыми телефонами без зарядного адаптера станут Galaxy A13, Galaxy A23, Galaxy M23 и Galaxy M33.

Журналисты отметили, что Samsung не подтвердила данный факт официально, однако полагают, что сообщение источников похоже на правду. По мнению специалистов, данное решение позволит компании увеличить свою прибыль от продажи недорогих телефонов, которые традиционно продаются с небольшой наценкой. «Как и Apple, Samsung заявила, что речь идет об устойчивом развитии и экологии, но, очевидно, речь также идет и о чистой прибыли», — подчеркнули авторы.

Первыми смартфонами Samsung, которые вышли без зарядного аксессуара в комплекте, оказались аппараты серии Galaxy S21. В компании объяснили это решение заботой об экологии.

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Геннадий Сходненский
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