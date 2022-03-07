Минобороны заявило о подготовке Украиной провокации с радиоактивным заражением

Служба Безопасности Украины (СБУ) совместно с боевиками из националистического батальона «Азов» (организация запрещена в России) подготовили провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе Харькова, рассказали в Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

«СБУ совместно с боевиками батальона "Азов" готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе города Харьков», — сказано в сообщении.

Отмечается, что националистами был заминирован реактор на экспериментальной ядерной установке в Харьковском физико-техническом институте. В ведомстве добавили, что боевики планируют подорвать реактор, обвинив российских военных в якобы нанесенном ракетном ударе. Также в Минобороны подчеркнули, что 6 марта в Харьков специально приехали западные журналисты для того, чтобы «зафиксировать» последствия провокации и выставить Россию ее виновницей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обрушился с обвинениями на западных коллег из-за отсутствия какой-либо реакции глав государств на объявление России о планах нанесения удара по украинским объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК).