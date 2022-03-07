Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россия объявила время начала «режима тишины» для выхода мирных жителей

РФ объявила начало «режима тишины» с 10:00 по мск 8 марта для выхода мирных жителей

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Россия объявила время начала «режима тишины» для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Мариуполя. Об этом сообщает РИА Новости.

«Режим тишины» объявляется с 10:00 по московскому времени 8 марта. Российская сторона также предлагает согласовать указанные маршруты и время начала функционирования гуманитарных коридоров до 03:00 мск 8 марта. Кроме того, до указанного времени Украина должна представить письменное согласование подходов и гарантии по обеспечению безопасности на заявленных маршрутах.

Для проведения эвакуации предлагается создать непрерывную связь для взаимного обмена информацией между российской и украинской сторонами. Отмечается, что заявление о создании гуманитарных коридоров будет сразу доведено до иностранных посольств, профильных структур ООН, ОБСЕ.

Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что украинские власти отказались от открытия гуманитарных коридоров, которые предложила Москва. Она призвала Россию согласиться на выезд людей через гуманитарные коридоры на украинскую территорию.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия объявила время начала «режима тишины» для выхода мирных жителей
Физики создали имитацию черной и белой дыры
Российского вратаря признали третьей звездой недели в НХЛ
Захарова оценила освещение на Западе убийства украинского переговорщика Киреева
Россияне нашли в Москве двор из известного советского фильма
Глава МИД Украины рассказал о настрое на серьезный разговор с Лавровым
Еврокомиссия приготовила план по снижению зависимости от российского газа
Мишустин обнулил компенсации владельцам патентов из недружественных стран
В Белом доме прокомментировали возможность запрета импорта нефти из России
Украина попросила прямых переговоров Путина и Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.