Россия объявила время начала «режима тишины» для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Мариуполя. Об этом сообщает РИА Новости.

«Режим тишины» объявляется с 10:00 по московскому времени 8 марта. Российская сторона также предлагает согласовать указанные маршруты и время начала функционирования гуманитарных коридоров до 03:00 мск 8 марта. Кроме того, до указанного времени Украина должна представить письменное согласование подходов и гарантии по обеспечению безопасности на заявленных маршрутах.

Для проведения эвакуации предлагается создать непрерывную связь для взаимного обмена информацией между российской и украинской сторонами. Отмечается, что заявление о создании гуманитарных коридоров будет сразу доведено до иностранных посольств, профильных структур ООН, ОБСЕ.

Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что украинские власти отказались от открытия гуманитарных коридоров, которые предложила Москва. Она призвала Россию согласиться на выезд людей через гуманитарные коридоры на украинскую территорию.