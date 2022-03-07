Украина отказалась от предложенных Москвой гуманитарных коридоров

Украинские власти отказались от открытия гуманитарных коридоров, которые предложила Москва. Об этом заявила вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает ТАСС.

Она призвала Россию согласиться на выезд людей через гуманитарные коридоры на украинскую территорию.

Верещук также обратилась с просьбой к руководителям Франции, Великобритании и США помочь с «реальными» гуманитарными коридорами, добавляет РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. За три дня до этого, 21 февраля, он подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.