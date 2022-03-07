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В Кабардино-Балкарии заложили 1,5 тысячи гектаров плодово-ягодных насаждений

Земледельцы заложили тысячи гектаров многолетних растений в республике Кабардино-Балкария

Фото: Globallookpress.com

Земледельцы заложили 1,5 тысячи гектаров плодово-ягодных насаждений в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает местный телеканал «Вести КБР».

По информации издания, республика уже несколько лет подряд входит в топ-5 регионов России по темпам закладки многолетних насаждений. Отмечается, что в 2022 году на ее территории посадили на 120 гектаров растений больше, чем за прошлый год. В общей сложности площади насаждений в КБР составляют 24,5 тысячи гектаров.

Согласно материалу, все новые посадки относятся к интенсивному и суперинтенсивному типу. Известно, что с увеличением количества подобных насаждений также наращивается производство плодово-ягодной продукции. Всего в 2021 году удалось собрать 535,5 тысячи тонн различных плодов и ягод.

В октябре прошлого года на улицах Курска высадили тысячи тюльпанов и крокусов. В Курске на улицах Ленина и Союзная начали высаживать 26 тысяч тюльпанов и 17 тысяч крокусов. Так, жители города посадили луковицы тюльпанов сортов «Антарктика», «Иль де Франс» и «Пинк Импершн», а также крокусы сортов «Флауэр Рекорд», и «Голден Йеллоу».

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Майя Пономаренко
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