На улицах Курска высадили тысячи тюльпанов и крокусов

На улицах Ленина и Союзная в Курске посадили 26 тысяч тюльпанов и 17 тысяч крокусов

В Курске на улицах Ленина и Союзная начали высаживать 26 тысяч тюльпанов и 17 тысяч крокусов. Об этом сообщает «Курское Интернет Телевидение».

Так, жители города посадили луковицы тюльпанов сортов «Антарктика», «Иль де Франс» и «Пинк Импершн», а также крокусы сортов «Флауэр Рекорд», и «Голден Йеллоу».

Отмечается, что тюльпаны будут располагаться в открытом грунте на клумбах, крокусы же посадят на покрытый травой газон с помощью специального конуса. По словам экспертов, поскольку крокусы начинают цвести первыми, они распустятся ранней весной, как только трава начнет зеленеть.

Ранее в октябре сотрудники дорожного управления Брянска высадили на городских клумбах 80 тысяч голландских тюльпанов. Ожидается, что цветы распустятся к майским праздникам. Эксперты подчеркнули, что все цветники необходимо предварительно перекапывать и удобрять, в случае необходимости в них подсыпается грунт.

