В Крыму подготовили фотозону из живых цветов к Балу Хризантем

В Никитском саду в Крыму к Балу Хризантем подготовили панно из живых цветов

В Крыму к традиционному Балу Хризантем в Никитском саду подготовили фотозону из живых цветов. 68-й Бал Хризантем на Южном побережье полуострова начнется 27 октября. Об этом сообщается в сообществе Никитского сада во «ВКонтакте».

«Бал хризантем "Осенняя рапсодия" в Никитском саду. Эта цветочная композиция наверняка побьет рекорды по числу фотосессий», — говорится в комментарии к фото цветов.

Пресс-секретарь Никитского сада Елена Голованова пояснила, что в основе панно находится изображение цветка крупноцветковой хризантемы. Цветы высажены по нарисованной схеме: фон выполнен из хризантемы с бордовыми цветками, а для изображения лепестков использованы белые и желтые сорта хризантем. Центр композиции представлен аспарагусом Шпренгера.

Ранее сообщалось, что на балу будут представлены порядка 500 видов цветка. Сейчас они еще готовятся к цветению, распустились лишь первые сорта мелкоцветковых хризантем. Основная часть хризантем расцветает в конце октября.