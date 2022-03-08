«Би-би-си» возобновит вещание из России

Британская телерадиокорпорация «Би-би-си» (BBC) возобновит вещание из России 8 марта после четырехдневной паузы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что вещание возобновится вечером во вторник, 8 марта, и будет вестись на английском языке.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сайты ряда иностранных СМИ, в том числе сайты DW, «Би-би-си» (BBC), «Медузы» (внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов), «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента) и «Голоса Америки» (радиостанция внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов) в России из-за распространения фейков об Украине.

Позднее в «Би-би-си» заявили, что вещание в России будет временно прекращено, работа будет вестись вне пределов страны. Соответствующее решение было принято из-за ужесточения российского законодательства. При этом отмечалось, что новостная служба «Би-би-си» на русском языке продолжит свою работу вне пределов России.