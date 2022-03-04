«Би-би-си» прекратит работу в России

Издание «Би-би-си» (BBC) заявило, что временно прекращает работу в России, будет действовать из-за ее пределов. Соответствующее решение было принято из-за ужесточения российского законодательства. Об этом сообщает в пятницу, 4 марта, ТАСС.

«Этот закон, судя по всему, криминализирует независимую журналистику. Он не оставляет нам никакой другой возможности, кроме как временно остановить работу всех журналистов "Би-би-си" и вспомогательного персонала в РФ, пока мы проводим оценку всех последствий этого неблагоприятного развития ситуации», — сказал генеральный директор «Би-би-си» Тим Дейви.

В корпорации добавили, что новостная служба «Би-би-си» на русском языке продолжит свою работу из-за пределов России.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайты DW, «Би-би-си», «Медузы» (внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов), «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента) и «Голоса Америки» («радиостанция внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов») в России из-за распространения фейков о ситуации на Украине.

4 марта комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон об уголовном наказании и штрафах за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ, а также за призывы к санкциям в отношении страны. Согласно закону, за фейки о ситуации на Украине может грозить крупный штраф или лишение свободы на срок до 15 лет.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о начале операции по защите Донбасса. После этого Роскомнадзор призвал СМИ пользоваться официальными источниками информации и пригрозил блокировкой за распространение фейков.