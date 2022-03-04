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Совфед поддержал закон об уголовном наказании за фейки о военных и армии России

Комитет Совфеда одобрил закон об уголовном наказании и штрафах за фейки о ВС России

Фото: пресс-служба МИД РФ

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о Вооруженных силах России, а также за призывы к санкциям в отношении страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Совфед рассмотрит закон в пятницу, 4 марта, после 15.00.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной Думы единогласно одобрили законопроект о введении наказания за фейки о Вооруженных силах (ВС) России. Так, за распространение заведомо ложных данных под видом достоверных сообщений предусмотрен штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или наказание до трех лет лишения свободы.

Кроме того, поправки, дополняющие Уголовный кодекс (УК РФ) статьей «Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц», депутаты Госдумы приняли 4 марта также сразу во втором и третьем чтениях.

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Сергей Истомин
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