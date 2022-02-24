Роскомнадзор напомнил СМИ о блокировке за фейки об операции в Донбассе

Роскомнадзор пригрозил блокировкой СМИ, которые распространяют фейки о ситуации в Луганской народной республике (ЛНР) и Донецкой народной республике (ДНР). Заявление, в котором регулятор также призвал использовать информацию только из официальных источников, опубликовано на официальном сайте ведомства.

«За последние часы значительно возросло количество случаев распространения средствами массовой информации и иными информационными ресурсами, осуществляющими свою деятельность в сети интернет, непроверенной и недостоверной информации», — заявили в регуляторе.

В Роскомнадзоре напомнили, что все информационные ресурсы при подготовке материалов, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в ЛНР и ДНР, обязаны использовать информацию, полученную только из официальных российских источников.

В ведомстве также подчеркнули, что распространение заведомо ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 13.15 КоАП РФ и предусматривает штраф в размере до пяти миллионов рублей. Распространение такой информации в сети повлечет за собой «незамедлительную блокировку» соответствующих материалов, отмечается в заявлении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России, и заявил, что ответ будет незамедлительным.

Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы страны не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению страны ничего не угрожает.