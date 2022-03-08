Трамп отреагировал на рекордное повышение цен на бензин в США

Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на рекордное повышение цен на бензин в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Экстренные новости: высочайшие в истории цены на бензин! Вы уже по мне соскучились?» — спросил он у граждан Соединенных Штатов.

Ранее 8 марта в США цены на бензин преодолели исторический максимум, достигнув 4,17 доллара за галлон. Повышение цен произошло на фоне сообщений о запрете на импорт российской нефти. Ранее концерн Shell объявил о намерениях перестать сотрудничать по всем нефтегазовым проектам в России.