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Трамп отреагировал на рекордное повышение цен на бензин в США

Трамп после рекордных цен на бензин спросил американцев, не соскучились ли они по нему
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Marco Bello / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на рекордное повышение цен на бензин в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Экстренные новости: высочайшие в истории цены на бензин! Вы уже по мне соскучились?» — спросил он у граждан Соединенных Штатов.

Ранее 8 марта в США цены на бензин преодолели исторический максимум, достигнув 4,17 доллара за галлон. Повышение цен произошло на фоне сообщений о запрете на импорт российской нефти. Ранее концерн Shell объявил о намерениях перестать сотрудничать по всем нефтегазовым проектам в России.

Марина Совина
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