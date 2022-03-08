New York Times вывезет сотрудников из России

Издание New York Times начало вывозить своих сотрудников из России. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издания, это связано с введением в нашей стране закона об уголовной ответственности за фейки про действия российской армии.

Там также подчеркнули, что в данный момент это решение носит временный характер.

В пятницу, 4 марта, Роскомнадзор сообщил о блокировке сайтов Deusche Welle, BBC, «Медузы» и «Голоса Америки» из-за закона о фейках.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится уголовная ответственность за распространение ложной информации о действиях российской армии. Максимальное наказание по статье составляет до 15 лет лишения свободы.