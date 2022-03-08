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My Chemical Romance отменили предстоящие выступления в России и на Украине

My Chemical Romance не будут выступать на фестивале Park Live в Москве этим летом

Фото: Richard Isaac / Global Look Press

Американская рок-группа My Chemical Romance отменила предстоящие этим летом выступления в России и на Украине, об этом музыканты сообщили в своем Twitter.

Известно, что в июне группа должна была приехать в Киев, а затем выступить в качестве хедлайнера на фестивале Park Live в Москве. «Надеемся, мы скоро все равно увидимся с нашими фанатами», — написано в сообщении.

1 марта сообщалось, что из-за ситуации на Украине рок-группа The Killers и музыкант Игги Поп не будут выступать на Park Live. Организаторы мероприятия заявили, что билеты, купленные на 10 июля 2022-го, останутся действительны на будущее выступление Игги Попа, и выразили надежду, что оно состоится.

Марина Совина
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