My Chemical Romance отменили предстоящие выступления в России и на Украине

Американская рок-группа My Chemical Romance отменила предстоящие этим летом выступления в России и на Украине, об этом музыканты сообщили в своем Twitter.

Известно, что в июне группа должна была приехать в Киев, а затем выступить в качестве хедлайнера на фестивале Park Live в Москве. «Надеемся, мы скоро все равно увидимся с нашими фанатами», — написано в сообщении.

1 марта сообщалось, что из-за ситуации на Украине рок-группа The Killers и музыкант Игги Поп не будут выступать на Park Live. Организаторы мероприятия заявили, что билеты, купленные на 10 июля 2022-го, останутся действительны на будущее выступление Игги Попа, и выразили надежду, что оно состоится.