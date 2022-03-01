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Игги Поп и The Killers отказались от выступления на Park Live в Москве

Группа The Killers и Игги Поп отказались приезжать на фестиваль Park Live в Москве в июле

Фото: Neilson Barnard / Getty Images

Рок-группа The Killers и музыкант Игги Поп отказались от выступления на Park Live в Москве. О том, что артисты не приедут на запланированный на июль фестиваль, сообщает TMZ.

Представитель коллектива заявил, что The Killers приняли решение не выступать на ежегодном мероприятии. Они объяснили этот шаг ситуацией на Украине.

В Instagram-аккаунте фестиваля отмечается, что Игги Поп также отказался от участия в Park Live. «Друзья! Игги Поп принял решение отменить выступление на Park Live. Билеты, купленные на 10 июля 2022, останутся действительны на будущее выступление артиста, которое, мы верим, обязательно состоится. Если вы приняли решение вернуть билет, заявку можно оформить по месту приобретения до 31 марта», — говорится в публикации.

Park Live — ежегодный международный музыкальный фестиваль, который проходит в Москве. Цель фестиваля — привезти в Россию «героев поп-культуры нашего времени». Многие из выступавших на нем артистов были в России впервые. В 2022 году на мероприятии среди прочих должны выступить Placebo, Deftones, Gorillaz и Slipknot.

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Марина Погосян
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