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Си Цзиньпин выразил беспокойство из-за «пожара войны на европейском континенте»

Председатель КНР Си Цзиньпин провел посвященный Украине видеосаммит с Шольцем и Макроном

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин провел посвященный Украине видеосаммит с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого выразил беспокойство и сожаление из-за «пожара войны на европейском континенте». Об этом во вторник, 8 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Китай глубоко сожалеет о том, что на европейском континенте вновь вспыхнул пожар войны», — заявил Си Цзиньпин.

Отмечается, что лидеры трех государств также обсудили иранскую ядерную сделку и сотрудничество Китая с Евросоюзом.

В конце февраля Китай призвал к мирному урегулированию кризиса между Россией и Украиной. Такое заявление Си Цзиньпин сделал в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

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Евгений Шульгин
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