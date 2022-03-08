Сoinbase заблокировал более 25 тысяч кошельков россиян

Американская криптобиржа Сoinbase заблокировала более 25 тысяч кошельков россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается в заявлении компании, в ходе расследований биржа выявила лица, участвующие в незаконной деятельности. Были заблокированы адреса, которые связаны с российскими физическими или юридическими лицами, предположительно, связанными с незаконной деятельностью.

О том, что криптовалютные биржи начали блокировать аккаунты инвесторов из России, сообщалось еще 28 февраля. Так, о прекращении обслуживания россиян объявила BTC-Alpha, площадка KUNA отключила торговлю рублевыми парами и закрыла ввод и вывод российской валюты, а биржа CEX IO перестала регистрировать новых пользователей из России, Белоруссии и с Украины.