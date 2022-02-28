Криптобиржи начали блокировать аккаунты россиян

Криптовалютные биржи начали блокировать аккаунты инвесторов из России, выяснил «Коммерсантъ». Пока с ограничением доступа и заморозкой средств столкнулись только пользователи небольших площадок. Биржи объясняют подобные меры сложной геополитической обстановкой, обещая пересмотреть решение в случае ее стабилизации.

О прекращении обслуживания россиян объявила BTC-Alpha, площадка KUNA отключила торговлю рублевыми парами и закрыла ввод и вывод российской валюты, а биржа CEX IO перестала регистрировать новых пользователей из России, Белоруссии и с Украины. Аудитория этих площадок составляет 400 тысяч, 260 тысяч и 4 миллиона человек соответственно.

Новыми пользователями биржа CEX считает те аккаунты, что были зарегистрированы менее четырех месяцев назад (для клиентов из России). Кроме того, компания сообщила, что с 26 февраля рубль будет недоступен на площадке для торговли, депозитов и займов, все активные заказы будут отменены. CEX обещает пересмотреть меры, когда «кризис утихнет». О том, что временные меры введены до стабилизации геополитической обстановки, сообщила и BTC-Alpha.

Решения объясняются тем, что обе биржи основаны выходцами из Украины, рассказал маркетинговый директор торговой платформы Cryptorg Андрей Подолян. Он выразил опасения, что россияне, чьи средства заморозили, больше «не увидят их никогда». Партнер BaksDAO Эдуард Ким рассказал, что в интернете появились сообщения о том, что аналогичные ограничения может ввести криптобиржа FTX — ранее площадка уже раздала по 25 долларов украинским пользователям. При этом крупнейшие биржи Binance и Kraken заявили, что не будут в одностороннем порядке замораживать счета в России.

Аналитик EXANTE Владимир Ананьев считает, что блокировка российских аккаунтов обернется «потерей репутации бирж и риском краха бизнеса». Он также подчеркнул, что биржи вряд ли опасаются санкций, так как многие из них не имеют ни штаб-квартиры, ни офисов в чьей-либо юрисдикции, поэтому применить к ним ограничения будет затруднительно. Андрей Подолян добавил, что крупным площадкам просто невыгодно отказываться от клиентов, «ведь это до 25 процентов всего объема транзакций на ведущих биржах».

По словам экспертов, защитить свои активы россияне могут через внебиржевые криптовалютные кошельки и физические носители. Владимир Ананьев называет самым простым вариантом перевод криптовалют на другие биржи или обмен на фиатные валюты. Эдуард Ким уточнил, что на фоне повышенной волатильности рынка и геополитической неопределенности многие переводят активы в стейблкойны (токены, чья стоимость привязана к обычным валютам или биржевым товарам), а также на «холодные» (неторговые) кошельки.

Переводом сбережений в стейблкоины на фоне потрясений на рынке активно занялись инвесторы с Украины. Цена стейблкоина Tether (USDT), привязанного к доллару в соотношении 1:1, на бирже Kuna 24 февраля поднималась до 36,97 гривны (1,23 доллара), так как украинцы бросили скупать стабильную криптовалюту. Общий объем торгов всеми токенами в этот день достиг 4,4 миллиона долларов. На Binance USDT также торговался с премией.