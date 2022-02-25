Украинцы бросились скупать криптодоллары

Цена стейблкоина Tether (USDT), привязанного к доллару в соотношении 1:1, 24 февраля поднималась до 36,97 гривны (1,23 доллара), так как украинцы бросили скупать стабильную криптовалюту, свидетельствуют данные площадки Kuna. Общий объем торгов всеми токенами в этот день достиг 4,4 миллиона долларов, указано на сайте CoinGecko.

При этом курс обычного доллара поднимался лишь до 29,89 гривен, согласно данным платформы XE. На момент публикации новости курс USDT по отношению к гривне все еще на 2,9 гривны выше курса доллара — Tether торгуется на уровне 32,8 гривны. Данные украинского отделения крупнейшей в мире биржи Binance свидетельствуют, что USDT на этой площадке также торгуется с премией.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе. На следующий день Центробанк Украины зафиксировал курс национальной валюты на уровне 29,25 гривны за доллар и ограничил снятие наличных в банках. Эксперты Cointelegraph считают, что интерес украинцев к криптовалюте резко вырос именно поэтому. «Когда страна фиксирует обменный курс своей валюты, начинает быстро расти черный рынок, где потребители совершают сделки в иностранной валюте на основе курсов, отражающих реальные экономические условия», — заявило издание.

Кроме того, Нацбанк Украины (НБУ) запретил банкам страны совершать любые валютные операции с использованием российских и белорусских рублей. НБУ также ввел запрет на выполнение обязательств перед юридическими или физическими лицами, находящимися в России или в Белоруссии.