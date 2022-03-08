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Басков прокомментировал свой заочный арест украинским судом

Российский певец Николай Басков отреагировал на свой заочный арест на Украине
Николай Басков

Николай Басков. Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Российский певец Николай Басков прокомментировал свой арест украинским судом. Об этом он написал в Instagram.

Басков отреагировал на слова генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, которая ранее сообщила о заочном аресте певца. Он выразил надежду, что Венедиктову ждет трибунал «из-за поддержки опытов с биологическим оружием» на территории страны, а также «из-за поддержки фашизма на государственном уровне».

Ранее сообщалось, что украинский суд удовлетворил ходатайство и заочно арестовал Баскова, которого заподозрили в «пропаганде и оправдании войны». Согласно решению суда, певцу предъявлены обвинения по статье 110 УК Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Ранее на Украине по той же статье были заочно арестованы телеведущая Тина Канделаки, режиссер Никита Михалков и певец Олег Газманов.

Марина Совина
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