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Минобороны России уточнило число уничтоженных объектов на Украине

В Минобороны уточнили, что уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

За время спецоперации на Украине было уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины. Такое уточнение сделал «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в это число входят 124 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 79 радиолокационных станций. Узлы связи ВС Украины также пострадали при спецоперации. Уничтожены еще 866 танков и боевых бронированных машин.

За минувшие сутки, как отметил генерал-майор, авиация ВКС России повредила и вывела из строя еще 158 военных объектов на территории Украины.

Утром в четверг, 24 февраля, было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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