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Российские военные вывели из строя аэродром ВСУ в Староконстантинове

ВС РФ высокоточным оружием вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские военные ударом высокоточным оружием большой дальности вывели из строя аэродром военно-воздушных сил ВСУ, расположенный в Староконстантинове. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве добавили, что вечером в субботу, 5 марта, в результате массированного удара был поражен 61 объект военной инфраструктуры ВСУ.

«В том числе: 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, 9 складов боеприпасов и материально-технических средств и 3 радиолокационных поста», — рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее 6 марта Министерство обороны Белоруссии опровергло распространяемую в соцсетях информацию о том, что десантники страны находятся на Украине.

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Игорь Дмитров
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