В Минобороны опровергли данные о приехавших на Украину белорусских десантниках

Министерство обороны Белоруссии опровергло распространяемую в соцсетях информацию о том, что десантники страны находятся на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе ведомства.

«Десантники, как и все Вооруженные силы, находятся в Беларуси и выполняют задачи в соответствии с предназначением, определенные главнокомандующим Вооруженных сил», — заверили представители министерства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил страны Запада в желании «утопить» в войне Россию и Белоруссию. Глава государства высказал мнение, что Запад хочет затяжного конфликта на Украине, несмотря на публичные заявления о стремлении к урегулированию.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).