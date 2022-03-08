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Эксперты оценили уход косметических компаний с российского рынка

Эксперт Теплов: уход зарубежной косметики открывает возможности для компаний из России

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Эксперты оценили последствия ухода с российского рынка косметических компаний, среди которых Louis Vuitton Moet Hennessy и Sephora. Их слова передает РИА Новости.

Как рассказала основатель российской парфюмерной компании Mayme Мария Молчанова, парфюмерная продукция российских производителей состоит из европейский комплектующих на 90 процентов. В частности, это отдушки, флаконы, спреи и крышки. «Пока наземные перевозки сохранились, и мы продолжаем получать сырье и комплектующие, но их себестоимость выросла в 1,5-2 раза, что отразится на стоимости продукции», — отметила она. Вместе с этим, сети стали обращать внимание на российские бренды, хотя раньше делали это не очень охотно, добавила Молчанова.

Эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) HealthNet Георгий Теплов считает, что нынешняя ситуация открывает новые возможности для производителей и компаний из России и союзных государств. «Но для успешной работы и замещения импортных продуктов необходимо наладить снабжение», — отметил он. При этом Теплов добавил, что российская косметика не уступает по качеству зарубежной.

8 марта о приостановке всей коммерческой деятельности в России объявила американская компания по производству косметики и парфюмерии Estee Lauder, которая владеет брендами MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, Origins, DKNY, Tom Ford Beauty.

Марина Совина
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