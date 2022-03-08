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Estee Lauder закроет все магазины в России

Estee Lauder приостановит коммерческую деятельность в России и закроет магазины

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Американская компания по производству косметики и парфюмерии Estee Lauder, которая владеет брендами MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, Origins, DKNY, Tom Ford Beauty, объявила о приостановке всей коммерческой деятельности в России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы на сайте фирмы.

Согласно сообщению пресс-службы, Estee Lauder закроет все магазины на российской территории, которыми владеет и управляет, а также сайты своих брендов и поставки в розничные магазины в России. Отмечается, что ранее в компании заявили о прекращении бизнес-инвестиций и инициатив Estee Lauder в России.

Ранее американская компания PVH, которая включает в себя в том числе бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, решила приостановить работу в России и Белоруссии. Как уточнили в компании, с 7 марта все магазины временно закроются. «Это решение следует за дополнительными шагами, которые мы предприняли в отношении наших деловых операций в регионе», — уточнили в организации. Продажи онлайн были приостановлены 28 февраля.

Марина Совина
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