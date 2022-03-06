Calvin Klein и Tommy Hilfiger временно закроют магазины в России

Американская компания PVH, которая включает в себя в том числе бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, решила приостановить работу в России и Белоруссии, пишет РИА Новости.

Как уточнили в компании, с 7 марта все магазины временно закроются. «Это решение следует за дополнительными шагами, которые мы предприняли в отношении наших деловых операций в регионе», — уточнили в организации. Продажи онлайн были приостановлены 28 февраля.

Накануне, 5 марта, испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки, закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в России.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).