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Бастрыкин поручил расследовать нападение на российское посольство в Дублине

Глава СКР Бастрыкин поручил расследовать нападение на российское посольство в Дублине

Фото: Globallookpress.com

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям организовать расследование из-за нападения на российское посольство в Дублине, Ирландия. Об этом во вторник, 8 марта, сообщает РИА Новости.

Накануне мужчина протаранил ворота посольства, въехав в них задним ходом на грузовике. В результате инцидента никто не пострадал, водитель был задержан полицией. Сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Дублина проводят собственное расследование. Полиция также перекрыла близлежащие улицы в целях безопасности.

Ранее в марте посол России в Ирландии Юрий Филатов пожаловался на угрозы, с которыми сталкиваются сотрудники посольства. Он рассказал, что у здания «уже который день» проходят протесты.

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Евгений Шульгин
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