Россиянина оштрафовали за дискредитацию действий российских войск

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал гражданина России за дискредитацию действий российских войск. Об этом сообщает пресс-служба суда в Telegram.

Отмечается, что суд зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. В частности, россиянин при большом скоплении людей держал плакат «Нет войне» и выкрикивал аналогичный лозунг. Как отметили в пресс-службе, тем самым гражданин «выражал свое мнение и формировал мнение окружающих об участии Вооруженных сил (ВС) России в войне, а не в специальной операции».

При рассмотрении суд назначил россиянину штраф в размере 35 тысяч рублей.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за ложную информацию о российских Вооруженных силах. В случае, если ложная информация привела к тяжким последствиям, максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы.