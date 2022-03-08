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Еврокомиссия планирует в ближайшее время подключить Украину к энергосетям ЕС

Еврокомиссия намерена в ближайшее время подключить Украину к энергосетям Европы

Фото: Globallookpress.com

Еврокомиссия планирует в ближайшее время подключить Украину к энергосетям ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсона.

По его словам, это делается, чтобы «свет в этой стране продолжал гореть».

Ранее Еврокомиссия заявила, что ей разработан план по снижению зависимости Европы от российских нефти и газа. По словам составителей плана, «это непросто, но достижимо».

Там также рекомендовали европейцам понизить температуру в своих домах, чтобы снизить зависимость от российского газа.

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Роман Кирьянов
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