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Еврокомиссия приготовила план по снижению зависимости от российского газа

ЕК собирается представить план по снижению зависимости Европы от поставок газа из России
Франс Тиммерманс

Франс Тиммерманс. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что ЕК приготовила план, который снизит зависимость Европы от поставок газа из России, пишет РИА Новости.

По словам Тиммерманса, ЕК собирается представить план уже во вторник, 8 марта. Его реализация способствует снижению поставок уже в 2022 году. «А с течением лет (реализация плана, — прим. «Ленты.ру») сделает нас независимыми от импорта российского газа. Я думаю, это возможно. Это непросто, но достижимо», — отметил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что зимой Европу ожидают большие проблемы, если Россия прекратит поставки газа. По его словам, Франция не так сильно зависит от российского топлива.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.

Марина Совина
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