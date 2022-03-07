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Макрон предрек Европе большие проблемы при прекращении поставок газа из России

Макрон: Европа зимой столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что зимой Европу ожидают большие проблемы, если Россия прекратит поставки газа. Об этом сообщает ТАСС.

При этом Макрон отметил, что Франция не так сильно зависит от российского газа. «Но, если Россия прекратит поставки газа, Европу будущей зимой ждут большие трудности», — подчеркнул президент.

Ранее Макрон заявил о необходимости с уважением относиться к России. Выступая перед своими сторонниками, баллотирующийся на второй срок политик отметил важность продолжения диалога даже при имеющихся разногласиях. «Нужно всегда с уважением относиться к России и российскому народу. Однажды предстоит вернуться за стол переговоров», — указал он.

Марина Совина
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