Макрон указал на необходимость с уважением относиться к России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости с уважением относиться к России. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая перед своими сторонниками, баллотирующийся на второй срок политик отметил важность продолжения диалога даже при имеющихся разногласиях. «Нужно всегда с уважением относиться к России и российскому народу. Однажды предстоит вернуться за стол переговоров», — указал он.

6 марта Макрон созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Глава Кремля рассказал французскому коллеге о ходе переговорного процесса Москвы и Киева по урегулированию конфликта на Украине. В начале марта президент Франции также заявил о планах поддерживать контакт с российской стороной ради «прекращения военных действий».

Ранее Макрон решил поддерживать диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Он сказал об этом во время телеобращения к нации. «Я решил оставаться в контакте с президентом Путиным», — сказал он. По словам французского лидера, диалог призван убедить в «необходимости прекращения военных действий». Он добавил, что Франция готова помочь проходящим переговорам, чтобы не допустить, «пока это не поздно, распространения конфликта».