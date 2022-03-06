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Путин сообщил Макрону о ходе переговорного процесса с Украиной

Путин проинформировал Макрона о ходе переговоров между Россией и Украиной

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал французскому коллеге Эммануэлю Макрону о ходе переговорного процесса Москвы и Киева по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Он отметил, что Москва готова вести диалог с Киевом, однако для этого необходимо соблюдение и выполнение требований российской стороны. Помимо этого уточняется, что украинским властям стоит серьезно подойти к вопросам достижения договоренностей, так как их «реализация важна для прекращения боевых действий».

О том, что президенты Франции и России собираются провести телефонный разговор, стало известно ранее в воскресенье, 6 марта. Лидеры созваниваются уже четвертый раз с начала спецоперации на Украине. В начале марта президент Франции также заявил о планах поддерживать контакт с российской стороной ради «прекращения военных действий».

Ранее российскому лидеру пришлось также поговорить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе диалога с коллегой Путин заявил, что украинские силовики пытаются затягивать переговорный процесс Киева и Москвы.

24 февраля было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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