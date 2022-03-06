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Путин заявил о попытках украинских силовиков затянуть переговоры с Киевом

Путин рассказал о попытках силовиков Украины замедлить переговорный процесс Москвы и Киева

Фото: Андрей Горшков / РИА Новости

Украинские силовики пытаются затягивать переговорный процесс, чтобы сделать перегруппировку своих сил и средств. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

При этом российская сторона готова вести диалог с Украиной, чтобы урегулировать возникший конфликт, сказал президент России. Он также понадеялся, что Киев проявит больше внимания к третьему раунду переговоров с Москвой.

В настоящее время российские военные делают все возможное, чтобы обезопасить мирных жителей региона. Удары наносятся точечно, причем исключительно по объектам военной инфраструктуры. При этом неонацисты прикрываются гражданами Украины как «живым щитом», заявил Путин.

«На этом фоне особой жестокостью и цинизмом отличаются действия националистических, неонацистских формирований, продолжающих интенсивные обстрелы Донбасса и использующих в украинских городах и населенных пунктах в качестве „живого щита“ гражданских лиц, включая иностранцев, фактически взятых в заложники», — сказал он в беседе с Эрдоганом.

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Варвара Кошечкина
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