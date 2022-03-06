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Переговоры Путина и Эрдогана по Украине завершились

Переговоры президента РФ Путина с главой Турции Эрдоганом по Украине продлились около часа

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, посвященные ситуации на Украине, завершились. Они продлились около часа, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал TRT Haber.

6 марта Эрдоган созвонился с Путиным для обсуждения ситуации на Украине. Отмечалось, что по итогам общения президентов двух стран ожидается заявление канцелярии турецкого лидера.

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25 февраля

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Стамбуле или Анкаре.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. В ходе нее Москва «будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины». В ответ на это Киев заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.

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Алиса Реброва
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