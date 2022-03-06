Стало известно о предстоящем разговоре Макрона с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Источник заявил, что разговор состоится в ближайшее время. Его точные дата и время пока неизвестны.

Это будет уже четвертый звонок французского лидера президенту России с начала специальной операции на Украине, о которой Путин объявил 24 февраля. В ходе одного из разговоров Макрон говорил о недопустимости обстрелов объектов гражданской инфраструктуры, а также потребовал сохранения доступа мирных жителей к дорогам общего пользования.

2 марта президент Франции заявил о планах поддерживать контакт с российской стороной, чтобы убедить ее в «необходимости прекращения военных действий».