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Стало известно о предстоящем разговоре Макрона с Путиным

Президент Франции Макрон проведет новый телефонный разговор с Путиным

Фото: Francois Mori / AP

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Источник заявил, что разговор состоится в ближайшее время. Его точные дата и время пока неизвестны.

Это будет уже четвертый звонок французского лидера президенту России с начала специальной операции на Украине, о которой Путин объявил 24 февраля. В ходе одного из разговоров Макрон говорил о недопустимости обстрелов объектов гражданской инфраструктуры, а также потребовал сохранения доступа мирных жителей к дорогам общего пользования.

2 марта президент Франции заявил о планах поддерживать контакт с российской стороной, чтобы убедить ее в «необходимости прекращения военных действий».

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Елизавета Новикова
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