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Макрон позвонил Путину из-за ситуации на Украине

Президент Франции Макрон созвонился с Путиным и призвал прекратить операцию в Донбассе

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину и призвал российского лидера прекратить операцию в Донбассе, сообщили представители Елисейского дворца, передает агентство Reuters.

Как сообщают представители администрации французского президента, во время разговора Макрон заявил о недопустимости обстрелов объектов гражданской инфраструктуры, а также потребовал сохранения доступа мирных жителей к дорогам общего пользования. Путин подтвердил готовность российских войск выполнять эти требования и согласился еще раз созвониться с французским коллегой в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что Макрон вечером 28 февраля примет во Франции канцлера Германии Олафа Шольца и главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Кроме того, французский лидер примет участие во встрече с НАТО и союзниками альянса.

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Дмитрий Сотак
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