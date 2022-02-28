Макрон встретится с канцлером Германии и главой ЕК для обсуждения Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером 28 февраля примет канцлера Германии Олафа Шольца и главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, французский лидер примет участие во встрече с НАТО и союзниками альянса.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель рассказал, что вопрос о вступлении Украины в ЕС будет активно обсуждаться в ближайшее время. «Это позволит укрепить экономические и политические связи с Украиной», — отметил Мишель. Он подчеркнул, что представители Евросовета обсудят этот вопрос на высоком уровне.

После начала военной операции России в Донбассе 24 февраля многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов, а также ввели ряд жестких санкций. Россия в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля.