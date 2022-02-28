В ЕС обсудят вопрос вступления Украины в организацию

Вопрос о вступлении Украины в ЕС будет активно обсуждаться, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в эфире телеканала BFM.

«Это дебаты, которые в любом случае состоятся. Но у нас уже есть очень мощное соглашение с Украиной, выполнение которого необходимо активизировать. Это позволит укрепить экономические и политические связи с Украиной», — отметил Мишель. Он подчеркнул, что представители Евросовета обсудят этот вопрос на высоком уровне.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не дал ответа президенту Украины Владимиру Зеленскому на вопрос о возможности вступления страны в организацию. Кроме того, она рассказала, что обстановка на заседании Евросовета, на котором обсуждалась обстановка на Украине, была удручающей.